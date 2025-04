Tragico incidente ieri sera sulla Andria-Bisceglie, in Puglia, all’altezza di Trani. Nello schianto sono morte due donne, madre e figlia. La giovane era al settimo mese di gravidanza. Per loro e per il bambino, nonostante la corsa in ospedale, non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito, l’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata con un’utilitaria ed è uscita fuori strada, ribaltandosi. Le due donne, Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, erano di Bisceglie e avevano 62 e 32 anni. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale dove sono morte a causa delle ferite riportate. In auto con loro c'era anche marito della 32enne, ora ricoverato con un frattura al femore.

La giovane è arrivata morta in ospedale ad Andria dove hanno tentato di salvare il feto ma non c'è stato nulla da fare. Sua madre è stata trasportata all'ospedale di Barletta ma è morta in pronto soccorso.

