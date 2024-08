Forse è un gioco finito in tragedia ad aver causato la morte di Lorys Bellapianta, ventenne lombardo, sbalzato la scorsa notte fuori dall’auto in corsa.

Il giovane era sul sedile posteriore di una Opel Corsa con alcuni amici durante la vacanza a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi), quando per cause da accertare lo sportello del mezzo si è aperto e lui è caduto sbattendo la testa sull’asfalto.

I carabinieri hanno sentito alcuni testimoni che avrebbero visto l’auto procedere a slalom per le vie della località marina. L’ipotesi ora è quella di un gioco finito in tragedia, il giovane potrebbe essersi sporto troppo dal finestrino finendo a terra. Non è esclusa neanche l’ipotesi che lo sportello non fosse ben chiuso e che l’auto sia passata su una buca facendolo aprire.

Il ventenne era originario di Busto Arsizio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata