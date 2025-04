«Dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere» di Ilaria Sula, Mark Antony Samson è andato a «mangiare una piadina» con un’amica di Ilaria con cui «ha parlato dei problemi che aveva con la ragazza».

Si legge nell'ordinanza cautelare emessa dal gip di Roma. Con l'amica di Ilaria parla di «questioni superficiali e banali (come il compleanno del ragazzo dell'amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza). Non si pone alcuno scrupolo nell'inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia», aggiunge il gip. «Stessa cosa fa con le amiche di lei, fingendosi Ilaria, illudendole che l'amica fosse ancora viva. Colpisce il fatto che fa tutto questo sin da subito».

Insomma, dopo l’omicidio il giovane ha mostrato un atteggiamento di «forte autocontrollo e lucidità», e «nonostante egli avesse detto più volte di non riuscire a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei, dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere, riesce a rientrare nella normalità sin da subito».

«Ero pronto a combattere per riavere Ilaria come fidanzata», ha detto Samson nel corso dell’interrogatorio del gip, che nell’ordinanza ricostruisce il rapporto tra i due. «Si erano conosciuti nel 2023 sul posto di lavoro per poi fidanzarsi il 30 aprile dello stesso anno. Con la ragazza ha dichiarato di avere avuto una relazione normale con alti e bassi come in ogni rapporto». Il quadro tra i due, a detta dell'indagato, cambia «quando llaria gli ha chiesto, circa tre mesi fa, di prendere visione dei voti degli esami universitari. Lui riferiva che questo ha sempre rappresentato un grosso problema, quasi un trauma, sin da quando frequentava la scuola elementare. Ha sempre avuto un'ansia di prestazione specialmente nei confronti dei genitori. Samson ha dichiarato che llaria gli aveva dato un ultimatum nel senso che se non glieli avesse fatti vedere lo avrebbe lasciato, anche perché lei al suo posto non avrebbe avuto problemi a mostrarglieli. A fine gennaio 2025 decidono quindi di prendersi una pausa di riflessione, che però di fatto non c'è mai stata, posto che hanno sempre continuato a vedersi».

Il ragazzo ha riferito che «però l'atteggiamento di Ilaria era altalenante, a volte lo trattava come un fidanzato, altre volte come un semplice amico». Insomma, Samson «non riusciva ad accettare la fine del rapporto con llaria, nonostante tutti gli amici cui egli si era rivolto, gli avessero consigliato di lasciare andare tale situazione».

(Unioneonline/L)

