Un 51enne è stato arrestato a Busseto, in provincia di Parma, dai carabinieri di Fidenza. L’uomo è accusato di aver rotto il naso alla sua convivente. A chiamare i militari è stato proprio lui la scorsa notte e quando le forze dell’ordine sono entrate in casa hanno trovato suppellettili in frantumi e delle chiazze di sangue sul pavimento dell’ingresso. Quindi hanno controllato le altre stanze, e in una di queste c’era la 36enne spaventata e con dei segni sul volto e sulle gambe. Il suo telefonino era stato distrutto dal compagno quando aveva cercato di chiedere aiuto. E per difendersi aveva impugnato un coltello.

È stato a quel punto che il 51enne aveva avvisato il 112 ma alla fine lui è stato portato in carcere, la donna in ospedale dal quale è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata