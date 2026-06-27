Triplice omicidio alla periferia di Roma. È accaduto in via Montiglio, dove sono stati uccisi a coltellate padre, madre e figlia di cinque anni.

Sul posto trovato ferito anche un altro figlio ventenne della coppia, attualmente in ospedale ma non in pericolo di vita. Il giovane da quanto si apprende non sarebbe correlato al gesto omicidiario.

Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia

Sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. I vicini avrebbero raccontato di una lite sfociata in tragedia, con il killer fuggito in strada. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona.

(Unioneonline/v.l.)

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