«Grazie cari segretari Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli per la convocazione della manifestazione nazionale di sabato 7 giugno, per dire no: al genocidio del popolo palestinese, per l'immediato cessate il fuoco, per l'entrata immediata degli aiuti umanitari al popolo affamato di Gaza, per la fine dell'occupazione israeliana e perché l'Italia riconosca lo Stato di Palestina. La Comunità Palestinese d'Italia scende in piazza, sabato 7 giugno, per ringraziare l'Italia democratica e amante della libertà, della giustizia e della solidarietà fra gli uomini e i popoli del mondo».

Lo dice Yousef Salman, coordinatore delle Comunità palestinesi italiane, e presidente della Comunità di Roma.

«La Pace giusta è possibile e fattibile, solo sulla base del rispetto e dell'applicazione delle risoluzioni Onu e della legalità internazionale. No alle armi, alle guerre, all'occupazione, alla distruzione e alla morte. Per un mondo diverso, più giusto e più civile. Palestina libera», aggiunge.

(Unioneonline)

