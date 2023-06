Tragedia a Roma, dove una bambina di un anno è stata trovata morta in auto.

Secondo i primi accertamenti, come riferiscono alcune fonti, la piccola sarebbe stata lasciata sola da un adulto che si trovava con lei, ma sono in corso indagini per ricostruire la vicenda e confermare la ricostruzione.

Sul posto, nella zona della Cecchignola, le ambulanze del 118 insieme con le forze dell’ordine. L’area è stata isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori.

I primi a intervenire i militari dell’Esercito di una struttura che si trova nel quartiere: uno di loro avrebbe infranto il finestrino della vettura per soccorrere la piccola priva di sensi, ma purtroppo per lei, nonostante l’intervento dei soccorritori e il disperato tentativo di rianimarla, non c’è stato nulla da fare.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata