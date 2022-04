Sono state localizzate la 39enne e la sua bambina di 9 anni scomparse un paio di settimane fa dalla provincia di Lecco. Le modalità con le quali la donna aveva fatto perdere le loro tracce avevano destato grande allarme e anche le forze dell’ordine erano state attivate.

Prima la disdetta del contratto d’affitto dell’appartamento di Olgiate Molgora, poi l’avviso alla scuola della figlia in cui si preannunciava un periodo di assenza, infine il ritiro di tutto il denaro dal conto corrente. In base a quanto ricostruito dalla procura di Lecco, la donna si era tagliata anche i capelli per non rendersi riconoscibile in base alle foto diffuse. Madre e figlia sarebbero ora in un Paese del Centro America dove sono arrivate con un volo via Spagna il giorno dopo la sparizione. Insomma un allontanamento preparato e volontario con un unico intento: evitare che la bambina fosse affidata al padre. Non è chiaro come ora intendono procedere gli inquirenti, la 39enne potrebbe chiedere di tornare in Italia con garanzie sul fatto di tenere con sé la figlia oppure potrebbero essere attivate le procedure del caso.

