Una rissa è sfociata in omicidio a Torre del Greco, nel Napoletano.

La vittima è un 19enne.

Nella serata di ieri nel quartiere Leopardi è nata una violenta discussione che ha coinvolto alcune persone. Poi è spuntato un coltello e il giovane è stato colpito da un fendente al cuore; il suo amico è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale Maresca.

Due minorenni di Torre Annunziata sono stati fermati. Sembra che alla base dell’aggressione ci siano futili motivi per una festa in corso in un’area dove sono state montate delle giostre private.

