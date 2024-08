Quattro giovani immigrati pachistani sarebbero stati feriti ieri sera da una banda di una quindicina di persone, immigrati afghani, che li hanno accoltellati in varie parti del corpo. Uno di loro ha riportato ferite molto gravi, tutti sono stati ricoverati all'ospedale di Cattinara.

Secondo quanto si è appreso la banda si è rivolta ai quattro pachistani chiedendo loro prestazioni sessuali e denaro. Al rifiuto è scattata l'aggressione. Uno dei feriti è riuscito a raggiungere la Questura, dove è stato soccorso da alcuni agenti.

L'aggressione è avvenuta nella zona del Molo Audace, luogo di ritrovo, soprattutto in estate, di persone che abitano in città ma anche di molti immigrati. Secondo una ricostruzione, sulla base della denuncia delle vittime, il raid è scattato attorno alle 22. L'allarme è stato lanciato da una pattuglia della Squadra Volante, che è intervenuta nelle vicinanze della Questura, perché un cittadino pachistano, neo maggiorenne, ha riferito di essere stato accoltellato alla schiena perché poco prima si era rifiutato di fornire una prestazione sessuale.

La vittima, poco dopo aver riferito la propria versione di quanto avvenuto, ha perso i sensi per la ferita profonda subita ed è stata ricoverata d'urgenza a Cattinara in ambulanza. Nell'arco di pochi minuti si sono presentate anche altre vittime del raid, tutte di nazionalità pachistana. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, che aveva riportato profonde ferite da taglio ed è stato accolto in codice rosso, un adolescente di 16 anni, con evidenti lesioni al volto, e un altro giovane di 19 anni, con lesioni di minor entità.

Il terzetto è stato accompagnato in pronto soccorso da un connazionale, illeso, che ha confermato la versione dell'aggressione. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata