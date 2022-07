C’è anche la Sardegna tra le zone dove potrebbero precipitare parti del razzo cinese "Lunga Marcia”, in caduta “incontrollata” verso la Terra.

Secondo i nuovi aggiornamenti e alle più recenti previsioni, la Protezione Civile ha fatto sapere che non si possono ancora escludere tre differenti traiettorie verso l'Italia. Queste ultime potrebbero interessare il Centro-Sud, in particolare, come detto, la Sardegna, ma anche Lazio (da Latina verso Sud), Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

“Il Centro Space Situational Awareness di Poggio Renatico, in coordinamento con il Comando delle Operazioni Spaziali della Difesa sta monitorando il rientro incontrollato nell’atmosfera del secondo stadio di un razzo cinese che, in data 24 luglio, aveva portato in orbita il modulo Wentian della stazione spaziale della Repubblica Popolare Cinese”, spiega una nota del ministero della Difesa.

“Ad oggi – aggiunge il comunicato – l’ingresso nell’atmosfera è stimato nella tarda notte di sabato 30 luglio, significando che ulteriori misurazioni permetteranno di definire con più precisione i parametri di rientro”.

Il razzo “Lunga Marcia” è decollato dalla Cina per spedire in orbita un modulo per la stazione spaziale di Pechino “Tiangong”, in fase di costruzione. Ma il suo rientro è finito “fuori controllo”, innescando allarme e anche polemiche per i bassi standard di sicurezza del programma aerospaziale di Pechino.

