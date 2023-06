Si sono presentati in un appartamento in nove, con casco e passamontagna calato sul viso e fucili in pugno. Quindi hanno preso un uomo, l’hanno trascinato a forza fuori di casa, l'hanno rinchiuso, legato e imbavagliato, in un furgone.

Il commando protagonista del blitz era in realtà composto da un gruppo di amici mossi dall'idea di un addio al celibato con il brivido. Peccato che l'assalto abbia creato il panico tra i vicini di casa, tanto che un anziano ha accusato un malore e molti altri abitanti hanno chiesto aiuto telefonando alle forze dell'ordine.

Un incredibile parapiglia quello andato in scena a Trofarello, località nella cintura di Torino: sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che, ricostruita la vicenda, hanno denunciato i 9 per procurato allarme e sequestrato armi da soft air, caricatori, passamontagna, caschi neri e indumenti che richiamano a organizzazioni islamiche.

I protagonisti della “bravata” sono giovani tra i 23 e i 31 anni.

I militari dell'Arma, della stazione di Trofarello, e del Nucleo Radiomobile, sono riusciti a risalire al gruppo grazie alle targhe dei veicoli utilizzati dal “commando”.

(Unioneonline/v.l.)

