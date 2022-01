Scene da far west a Taranto, dove due agenti della locale Questura sono stati feriti da alcuni colpi di pistola esplosi da un uomo a bordo di un auto che stavano inseguendo.

Un poliziotto è stato lievemente ferito a una mano, gravi le condizioni dell’altro, raggiunto da un proiettile al costato e portato in ospedale in codice rosso. Ma a quanto si apprende per fortuna anche quest’ultimo non è in pericolo di vita.

L’uomo che ha sparato, Leo Varallo, è sceso dalla vettura e ha tentato la fuga a piedi prima di essere bloccato e arrestato dopo aver percorso un centinaio di metri. Gli agenti lo inseguivano perché aveva appena rapinato una concessionaria, fuggendo con le chiavi dell’auto dopo un diverbio con il titolare dell’esercizio.

Il conflitto a fuoco è avvenuto in viale Magna Grecia, all'altezza di un bar, dove i poliziotti lo hanno raggiunto dopo essere stati allertati. In pieno giorno, verso le 11.30, e davanti a numerosi passanti.

I colpi di pistola hanno infranto il parabrezza e il finestrino lato guida dell’auto di servizio degli agenti. La zona della sparatoria è stata transennata e interdetta al traffico, sull’asfalto sono stati recuperati numerosi bossoli.

Il video

“Solo grazie a un miracolo i due colleghi hanno salva la vita. A loro va tutta la nostra più reale solidarietà, nella speranza che possano guarire nel più breve tempo e che possano, soprattutto, superare lo choc di vedersi sparare addosso, a un’altezza tale che avrebbero potuto morire”, afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, chiedendo che all’arrestato – “delinquente senza scrupoli” – venga contestato il duplice tentato omicidio.

(Unioneonline/L)

