Hanno rapinato un distributore di benzina minacciando gli inservienti con il collo di una bottiglia rotta. Il tutto per accaparrarsi un incasso di soli 235 euro.

Ma i carabinieri li hanno rintracciati e arrestati.

È successo a Palermo.

La misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari ha colpito un 21enne e di un 26enne, accusati di furto aggravato in concorso e rapina in concorso.

A incastrare i due rapinatori numerosi indizi, a cominciare dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’impianto di distribuzione carburante, che mostrano i due giovani arrivare in sella a uno scooter, per poi entrare in azione e mettere in atto la razzia.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata