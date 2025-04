Rapimento lampo a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dove un 15enne è stato rapito e poi rilasciato.

Sull'accaduto sono in corso indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli coordinate dalla Procura.

Il giovane sarebbe stato rapito intorno alle 8 di stamattina mentre stava andando a prendere la sua macchina di cilindrata 50. Alcune persone gli avrebbero messo un cappuccio in testa prima di infilarlo in un furgone. Una persona che si trovava in un bar avrebbe dato l'allarme, denunciando quello che aveva visto alle forze dell'ordine.

