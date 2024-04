Una ragazza di 20 anni è stata stuprata da due uomini che l’hanno prima narcotizzata.

La violenza è avvenuta a Roma, in un appartamento del quartiere Casilino.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, avrebbe conosciuto i suoi due aguzzini attraverso Instagram: l’avevano invitata per bere qualcosa insieme in un bar. Poi le hanno offerto un passaggio per accompagnarla alla fermata della metropolitana ma, con una scusa, l’avrebbero invece portata in una casa. Lì l’avrebbero ripetutamente violentata.

Il fidanzato della ragazza, non avendo sue notizie e avendo provato più volte a telefonarle, l’ha localizzata con una app: era davanti a un bar di via Torrenova, ed era in condizioni di semi incoscienza. La 20enne ha spiegato quanto accaduto poi è svenuta, risvegliandosi solo al pronto soccorso dove le è stata data una prognosi di 40 giorni.

I due uomini sarebbero nordafricani che l’avrebbero anche narcotizzata.

Sono in corso le indagini da parte della polizia.

(Unioneonline/s.s.)

