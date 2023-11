«Patente e libretto». Ma alla richiesta della Polizia Stradale non solo il conducente non ha potuto fornire la licenza di guida, ma si è anche scoperto che aveva solo 15 anni.

È successo in provincia di Frosinone, nel corso di un controllo di routine della Polstrada.

Da quanto si apprende, il ragazzo al volante si era impossessato delle chiavi dell'auto dei genitori, a loro insaputa, per fare un giro assieme ad alcuni amici. Per questo gli agenti gli hanno inflitto una contravvenzione da 5.000 euro per guida senza patente.

Per l’auto è stato invece disposto il fermo amministrativo di tre mesi.

(Unioneonline/l.f.)

