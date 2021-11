Lontano da Roma per un anno. Questo il provvedimento preso dalla Questura di Roma nei confronti di Stefano Puzzer, il portuale di Trieste a capo della protesta no green pass, arrivato nella Capitale per dare vita a un’altra contestazione.

Puzzer si era infatti piazzato con un banchetto in piazza del Popolo, deciso a restare a oltranza, proprio far valere le proprie ragioni contro il certificato verde Covid.

La Questura è però intervenuta, intimandogli di fare rientro a Trieste entro le 21 di mercoledì.

In caso di violazione - viene spiegato - commetterà un nuovo reato e rimedierà una denuncia alla Procura per manifestazione non preavvisata.

