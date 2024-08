Un piper è finito fuori pista in fase di atterraggio all'aeroporto turistico di Strada della Berlia a Collegno, gestito dall'Aeroclub Torino. A bordo c'erano quattro persone, rimaste miracolosamente illese. Una ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Martini di Torino per il forte choc subito.

Alla guida del velivolo c'era il proprietario e il volo era partito poco prima, diretto verso Olbia in Sardegna, ma subito dopo il decollo il pilota aveva fatto rientro allo scalo, forse per un'avaria, anche se sono ancora in corso gli accertamenti. Il piper è rimasto seriamente danneggiato.

Dell'incidente si stanno occupando gli ispettori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco.

(Unioneonline)

