Una colonna di fumo nero preceduta da alcuni forti rumori, si parlerebbe di alcune esplosioni, si è sollevata nel primissimo pomeriggio di oggi nella raffineria Eni di Stagno, in provincia di Livorno.

Il fumo è visibile da molta distanza. “Hanno tremato i vetri”, spiegano su twitter alcuni residenti della zona.

Il sindaco del vicino comune di Collesalvetti, Adelio Antolini, riferisce: "Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. È visibile una colonna di fumo nero che si vede anche da Collesalvetti, dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori", simili a scoppi.

La Protezione civile del Comune di Livorno, a livello precauzionale, invita la cittadinanza a tenere le finestre chiuse. Lo fanno sapere dal Comune in merito all'incendio in corso, che si sarebbe sviluppato in un impianto che è in manutenzione dentro lo stabilimento Eni.

Il sindaco Luca Salvetti si è recato alla raffineria per seguire la situazione da vicino.

L'incendio alla raffineria Eni, secondo le prime informazioni rilasciate dai Vigili del Fuoco, ha coinvolto l'impianto “forno hot oil” all'interno allo stabilimento. "L'incendio è stato estinto e sono in atto le operazioni di raffreddamento" e bonifica, viene spiegato, specificando che "al momento non risultano coinvolte persone".

Sul posto operano squadre da Livorno, Pisa, Lucca e Firenze.

La viabilità stradale è stata ripristinata.

