Patrick Zaki si è laureato all’Università di Bologna.

La cerimonia di proclamazione è avvenuta in collegamento con l’Egitto visto che il ricercatore, coinvolto in un’inchiesta che aveva portato anche all’arresto, non ha ottenuto dalle autorità del suo Paese d’origine il permesso di tornare in Italia per discutere la tesi.

Zaki ha conseguito la laurea magistrale Gemma in Women’s Gender studies con il massimo dei voti, 110 e lode.

(Unioneonline/L)

