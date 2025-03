Il Papa è pronto per lasciare l’ospedale. Bergoglio, in condizioni stabili ormai da due settimane, sarà dimesso domani. «Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi».

Lo ha spiegato il professor Sergio Alfieri, responsabile dell'equipe medica che ha in cura il Pontefice al Policlinico Gemelli. Le novità sul pontefice sono arrivate questa sera, durante un briefing informativo per i giornalisti accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede con alcuni membri dell'equipe medica che ha in cura il Papa. L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming da Vatican News e distribuito, anche in diretta, da Vatican Media.

«Le tempistiche sul recupero della parola sono difficili poterle dire, però guardando i miglioramenti avvenuti il recupero è possibile in tempi brevi», ha detto il dottor Luigi Carbone, medico referente del Papa in Vaticano durante il briefing con la stampa. «Quando un paziente ha un 'infezione di questo tipo ed è stato in una condizione così grave gli ulteriori progressi sono a casa propria - ha aggiunto il professor Alfieri-. L'ospedale è il posto peggiore per continuare la convalescenza perché è il posto dove più si possono prendere le infezioni».

Per domani viene mantenuto quanto annunciato oggi, cioè che papa Francesco si affaccerà al momento dell'Angelus, a mezzogiorno, per un breve saluto e una benedizione ai fedeli. Poi «appena possibile prenderà la strada di Santa Marta», ha riferito ai giornalisti il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

