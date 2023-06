Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dopo quasi 10 giorni di ricovero.

Il pontefice ha lasciato l’ospedale poco prima delle 9, in sedia a rotelle, uscendo dall’ingresso principale e salutando pazienti, giornalisti e anche un gruppo di fedeli che si era radunato nelle prime ore del mattino. Quindi il ritorno in Vaticano in auto.

«Sono vivo», ha detto, sorridendo, ai microfoni di Rai News. Il Santo Padre ha anche espresso «tanto dolore» per il recente e tragico naufragio del peschereccio in Grecia, costato la vita a centinaia di migranti.

Bergoglio era in degenza dal 7 giugno scorso, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico all’addome.

