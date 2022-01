Arrivano rassicurazioni da Afragola, nel Napoletano, dove uno stabile è crollato nella tarda serata di ieri. Sotto le macerie all’angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori non ci sarebbe nessuno secondo quanto dichiarato dal sindaco, Antonio Pannone.

L’allarme è quindi quasi totalmente rientrato dato che si ipotizzava che nel palazzo disabitato composto da quattro piani, dove avevano trovato dimora alcuni extracomunitari, potesse esserci qualcuno al momento dell’incidente. Si temeva anche che qualche passante potesse essere rimasto colpito e sepolto sotto i calcinacci.

Le ricerche eseguite anche con le unità cinofile hanno escluso la presenza di feriti.

Da chiarire invece cosa sia accaduto mentre proseguono le verifiche.

(Unioneonline/s.s.)

