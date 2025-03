Andrea Sempio, nuovo indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, «sta male». A riferirlo è il suo legale Massimo Lovati, che non ha ancora avuto modo di incontrare il suo assistito, dopo la diffusione della notizia che ha clamorosamente riaperto il caso del delitto di Garlasco, per il quale sta scontando la pena in carcere l’ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi.

«Lo vedrò domani», ha detto Lovati, spiegando che alle 10 è stato fissato l'esame del Dna nella sede della scientifica dei carabinieri a Milano.

«Non può fare nulla, deve sottoporsi. Io lo accompagnerò», ha aggiunto il difensore, spiegando anche che il prossimo passo sarà quello di incontrare la pm di Pavia Valentina De Stefano «per cercare di capirci qualcosa di più».

Da quanto si apprende, Sempio, impiegato in un negozio di telefonia, si è messo in ferie dopo aver saputo di essere indagato: «Deve vendere telefoni al pubblico - ha riferito ancora il suo legale -, non se la sentiva di incontrare delle persone».

L'esame a cui sarà sottoposto domani è stato disposto dal gip di Pavia in modo coattivo, dopo che la scorsa settimana il 37enne ha negato l'assenso a sottoporsi ai prelievi quando ha ricevuto l'informazione di garanzia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata