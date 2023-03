La scuola dell’infanzia Florindia, di Viareggio (Lucca), ha deciso di cancellare le celebrazioni della festa del papà perché «non tutti i bambini hanno un padre». Ed è scoppiata la polemica.

La dirigente Barbara Caterini ha spiegato così la sua decisione: «Cinque o sei genitori sono venuti a lamentarsi da me, non trovano giusto che in quel giorno i loro figli, che non hanno il papà, venissero esclusi dalle attività e indirizzati altrove. Lamentele secondo me condivisibili, perché un laboratorio così è discriminatorio nei confronti di chi non ha un padre».

Dunque verranno organizzate altre attività a cui potranno partecipare tutti i bambini: «Viviamo in una società diversa da quella di 50 anni fa, non esiste più una famiglia modello, ci sono situazioni aperte e particolari che una scuola deve rispettare e tutelare».

Non sono mancate ovviamente le polemiche, da parte dei genitori e della politica, con in testa Fratelli d’Italia.

«Cancellare la festa del papà non aiuta l'inclusione. Le ideologie dovrebbero rimanere fuori dalle mura degli edifici scolastici e dovrebbero essere privilegiate, sempre e comunque, le relazioni familiari», dichiarano il consigliere regionale FdI Vittorio Fantozzi e il consigliere comunale viareggino Marco Dondolini.

«Quanto deciso dalla preside sarebbe stato dettato dalla volontà di non discriminare i bambini che non hanno un papà - sottolineano gli esponenti Fdi in una nota -, ma anche perché oggi non esiste più una famiglia modello. Creare un simile precedente potrebbe essere il pretesto per la cancellazione futura di altre ricorrenze, magari come la festa della mamma».

