Ghazal (che in italiano significa “poesia”) è la prima bimba nata da una donna afghana fuggita da Kabul e arrivata in Italia. Mamma e figlia, ricoverate a Roma all’ospedale San Filippo Neri, stanno bene.

"Non avrei mai immaginato questa accoglienza, di trovarmi così bene – ha detto la madre, Neelai -. Nonostante tutto, sono felice". La bambina, che pesa quasi tre chili, sarà trattenuta in ospedale ancora qualche ora prima del trasferimento nella struttura delle suore carmelitane della Capitale che ospita parte della sua famiglia. La donna è arrivata in Italia 15 giorni fa con due sorelle, mentre il marito non è riuscito a lasciare l'Afghanistan.

A dare la notizia della nascita della bambina è stato ieri sera il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un tweet: "Benvenuta Ghazal! Il tuo nome vuol dire poesia, ne abbiamo bisogno!". Mentre oggi l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, si è recato in ospedale per una visita.

