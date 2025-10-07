Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser: indagini in corsoI carabinieri avevano tentato inutilmente di bloccare l’uomo, un 35enne, usando spray al peperoncino
Sono in corso accertamenti per fare luce sulla dinamica di quanto accaduto ieri a Napoli, dove un 35enne è morto in ambulanza dopo essere stato colpito dai carabinieri con un taser.
A coordinare le indagini, affidate ai militari dell'arma, è il sostituto procuratore di Napoli Barbara Aprea che ha già ascoltato diversi testimoni.
Secondo quanto si è appreso nella zona è attivo un sistema di videosorveglianza. Non si esclude che gli inquirenti possano a breve iscrivere qualche militare nel registro degli indagati, come atto dovuto in vista dell’esame autoptico, forse per eccesso colposo di legittima difesa oppure per omicidio preterintenzionale.
Prima di usare il taser i carabinieri hanno cercato, ma inutilmente, di bloccare usando spray al peperoncino il 35enne, che si trovava all’interno di un appartamento con la moglie e la figlia e in evidente stato di alterazione.
