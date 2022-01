Un ragazzo no vax di 28 anni è morto a causa del Covid a Latina. Il ragazzo si è presentato il 16 gennaio scorso al Pronto soccorso di Terracina, era già in condizioni critiche e gli è stata diagnosticata l’infezione da SarsCov2 assieme a un’insufficienza respiratoria grave.

L’indomani è stato trasferito al Goretti di Latina nel reparto di terapia intensiva, ma l’ulteriore aggravamento delle condizioni lo ha portato al decesso.

A quanto emerge, il ragazzo si era anche strappato via il casco dell’ossigeno. “Quando il giovane, convinto no vax, è arrivato a Terracina aveva già bisogno del casco, era in condizioni critiche. Se lo era anche strappato via, ma poi i medici ci hanno parlato e lo hanno convinto a rimetterlo”, il racconto di Silvia Cavalli, dg della Asl di Latina.

No vax e negazionisti spesso coincidono, e quando questi soggetti arrivano in ospedale “lo fanno già in gravi condizioni, non sono ai primi sintomi, perché c’è la negazione della malattia”, continua Cavalli, lanciando un appello a “vaccinarsi e recarsi in ospedale senza aspettare troppo a lungo”.

Anche l’assessore laziale alla Sanità Alessio D’Amato commenta il caso: “Il Covid colpisce duramente anche i giovani, è troppo pericoloso ed è importante vaccinarsi”.

(Unioneonline/L)

