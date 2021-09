Scende ancora l’Rt su base nazionale. Nel periodo 18-31 agosto 2021, l'indice medio calcolato sui casi sintomatici di Covid è stato pari a 0,92 (range 0,79-1,02), al di sotto della soglia epidemica. La settimana precedente registrava un valore pari a 0,97.

E’ quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale sull'epidemia da Covid-19 all'esame della cabina di regia.

Giù anche l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che passa, nel valore nazionale, da 74 della scorsa settimana a 64 di quest'ultima (periodo 3-9 settembre).

Stando a quanto si apprende le Regioni e Province autonome a rischio moderato sono ora tre, rispetto alle 17 della scorsa settimana: sono Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano. A rischio basso le restanti 18. Solo la Provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta segnalata. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

I RICOVERI – Si registra però un lieve aumento dei ricoveri di malati di Covid nelle terapie intensive e nelle aree mediche. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute) rispetto al 5,7 della settimana scorsa. Il dato aggiornato al 7 settembre, contenuto nella scheda sugli indicatori decisionali di accompagno al monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, segna invece 5,6. In crescita le persone ricoverate in intensiva da 544 (31/08/2021) a 563 (7/09/2021). L'occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente da 7,3% a 7,4%: da 4.252 ricoverati il 31 agosto a 4.307 il 7 settembre.

