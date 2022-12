Due fascicoli sono stati aperti per maltrattamenti a Modena dopo che due neonati, di circa cinque mesi, sono stati ricoverati al Policlinico locale. Per i piccoli evidenti le conseguenze di pesanti scuotimenti, forse per farli smettere di piangere.

Uno dei due neonati ha anche riportato danni cerebrali.

Come spiega il professor Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria del Policlinico, e come riportato dalla stampa locale, la causa dei traumi è riconducibile alla cosiddetta “shaken baby syndrome”: «Non si scuote mai un bambino - spiega Iughetti - per un bambino gli scuotimenti sono come decine di tamponamenti che un adulto subisce in auto. Il bambino cessa di piangere, ma cessa di piangere perché in realtà è andato in coma», conclude.

Le indagini sono in corso, i minori nel frattempo sono stati allontanati dai genitori.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata