Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo che ieri sera è stato trovato ferito alla schiena e al capo in via Amoretti, vicino alla stazione ferroviaria, nel quartiere Quarto Oggiaro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Musocco a cui il giovane, un quattordicenne italiano di origine egiziana, ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani, che gli hanno causato ferite lacero contuse alla schiena e al capo con dei cocci di bottiglia, per poi fuggire.

Il quattordicenne non sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneonline)

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