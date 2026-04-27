Milano, 14enne aggredito per strada con dei cocci di bottiglia: è graveIl ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Niguarda, indagano i carabinieri
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Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo che ieri sera è stato trovato ferito alla schiena e al capo in via Amoretti, vicino alla stazione ferroviaria, nel quartiere Quarto Oggiaro.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Musocco a cui il giovane, un quattordicenne italiano di origine egiziana, ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani, che gli hanno causato ferite lacero contuse alla schiena e al capo con dei cocci di bottiglia, per poi fuggire.
Il quattordicenne non sarebbe in pericolo di vita.
(Unioneonline)