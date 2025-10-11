Terribile incidente stradale la scorsa notte, alle 2.30, nella Bergamasca, sulla provinciale 91 bis a Bolgare. Una ragazza di 23 anni, Asia Curnis, ha perso la vita. Altri quattro giovani, tutti tra i 20 e i 29 anni, sono rimasti feriti.

Un violento impatto frontale tra l’Audi su cui viaggiava la vittima con la sorella di 20 anni e una Mercedes a bordo della quale c’erano altri tre giovani.

Secondo una prima ricostruzione la Mercedes, impegnata in una manovra di sorpasso, avrebbe invaso la corsia. Asia Curnis, alla guida dell’auto, se l’è ritrovata davanti all’improvviso e nn ha potuto fare nulla per evitarla. A riportate gli esiti più gravi i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La ventitreenne, residente in provincia di Bergamo, è morta in ospedale. L'altro giovane è in gravissime condizioni. Ferite lievi per gli altri passeggeri.

NEL FERRARESE

Altre tre persone hanno perso la vita questa mattina sulla statale Adriatica, nel Ferrarese: Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19.

La donna viaggiava da sola su una utilitaria, era segretaria in un'azienda agricola del territorio e stava andando al lavoro. I due ragazzi morti, residenti a Ravenna, viaggiavano sull'altra auto coinvolta nello schianto insieme ad altri due amici. Questi ultimi, entrambi 22enni, sono rimasti feriti. Sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita.

