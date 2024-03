Ci sono anche Gianluca Vacchi e Luis Sal tra le nove persone sanzionate dalla Guardia di Finanza di Bologna per maxi evasioni su guadagni online. I controlli hanno portato al recupero di 11 milioni di euro. Nel mirino delle fiamme gialle anche noti influencer e sex worker di Onlyfans. Gli accertamenti nello specifico sono stati fatti – da fine 2022 – su quattro influencer bolognesi, seguiti da 50 milioni di follower, e cinque digital creator, attivi sulla nota piattaforma “biancoceleste” e Escort Advisor.

Il lavoro ha ricostruito i proventi ottenuti da pubblicazioni sui social, collaborazioni con svariate aziende (il cosiddetto “influencer marketing”) e i contenuti inseriti sulle piattaforme per adulti. Dal confronto fatto tra i redditi dichiarati e quelli realmente percepiti sono state rilevate diverse incongruenze. Tra i 4 influencer, due sono risultati addirittura sconosciuti al fisco. A Vacchi e a Luis Sal, in base a quanto si apprende dalle prime informazioni la Finanza avrebbe chiesto cifre che, rispettivamente, si aggirerebbero intorno ai 7 e ai 2 milioni di euro.

Tre invece i sexworker segnalati all'Agenzia delle entrate «applicando - spiega la nota delle fiamme gialle - una particolare addizionale alle imposte sul reddito, introdotta dalla legge di bilancio 2006, a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiali per adulti anche in formato multimediale. L'importo di tale addizionale, per un totale di circa 200mila euro, è destinato a interventi a favore del settore dello spettacolo, tra i più penalizzati durante la pandemia». Tutte le persone sanzionale, sottolinea la Guardia di Finanza, si sono dimostrate "ampiamente" collaborative e hanno versato quanto dovuto al fisco.

