Marito e moglie, di 73 e 72 anni, sono stati trovati morti nella loro casa di Casale sul Sile, nel Trevigiano.

A dare l’allarme è stata la figlia 35enne che da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con i genitori, quindi ha deciso di raggiungere il loro appartamento, facendo la tragica scoperta.

La 72enne sarebbe stata uccisa a coltellate. Il suo corpo era disteso sul letto. Il marito si sarebbe invece impiccato nel garage.

Per i carabinieri che indagano sulla vicenda si è trattato di un omicidio-suicidio per motivi che al momento non sono chiari.

