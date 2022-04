Stroncata da un infarto a 28 anni non ancora compiuti. Una tragedia scuote la città di San Giorgio a Cremano (Napoli), dove Mariasofia Paparo, che avrebbe spento le candeline tra meno di una settimana, è improvvisamente morta.

La ragazza è molto nota in città per la sua attività da nuotatrice, anche l’Università Parthenope (dove la ragazza si sarebbe laureata il 28 aprile) partecipa al dolore di parenti e amici.

Il compagno Matteo – i due avevano dato promessa di matrimonio un mese fa – non si dà pace ed esterna su Facebook tutto il suo dolore: “Sei stata un angelo che ha cambiato la mia vita dandomi la forza di fare cose che non avrei mai potuto pensare di fare. Mi hai insegnato il vero amore, mi hai insegnato di nuovo a sorridere e ad essere felice. Avevamo una vita davanti e sei andata via così. Ti ho amato dal primo giorno che ti ho visto, mi hai fatto penare nel conquistarti, ma poi avevi accettato di vivere questa fantastica avventura insieme e mi hai regalato i più bei due anni della mia vita. Io ti ricorderò così sempre, come la mia bellissima Mariasofia, e sarò per sempre il tuo ciccino. Ti amo e ti amerò per sempre amore mio”.

In tanti sui social hanno lasciato messaggi di cordoglio.

Nuotatrice, Mariasofia aveva vinto numerose medaglie regionali. Nel 2020 aveva partecipato alla traversata dello Stretto di Messina e alla Capri-Napoli.

(Unioneonline/L)

