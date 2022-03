Associazione a delinquere, rissa, lesioni e rapine, il tutto aggravato dal metodo mafioso. La Polizia di Stato ha arrestato a Reggio Emilia 10 persone appartenenti a due “cellule” di mafia nigeriana, diretta promanazione delle confraternite operanti in Nigeria e precisamente “Supreme Vikings Confraternity” e “National Association of Air Lords”, quest’ultima conosciuta anche come “Supreme Eiye Confraternity”.

Indagate anche altre 15 persone, destinatarie di decreto di perquisizione.

L’operazione è coordinata dalla dalla Procura della Repubblica di Bologna.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata