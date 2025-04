Giallo a Chiavari, in provincia di Genova.

È stato rinvenuto sulla riva del fiume Entella il cadavere di una donna, asiatica, di circa 40-45 anni. Lo ha trovato una maestra che accompagnava una scolaresca per studiare la fauna del parco fluviale. Accanto non aveva documenti di identità.

Al momento non è possibile stabilire la causa del decesso, il medico legale non ha trovato per ora segni esterni di violenza o escoriazioni.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio. Non si esclude alcuna ipotesi, fissata l’autopsia.

