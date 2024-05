I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura di Ravenna nei confronti di sette società e cinque persone appartenenti, secondo l'accusa, a un sodalizio che aveva ottenuto indebiti profitti per oltre 2 milioni a discapito di 650 persone residenti in 13 regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Marche, Lombardia, Liguria, Lazio, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata.

Il provvedimento segue all'emissione del dicembre scorso di 4 ordinanze di custodia cautelare – una delle quali a carico di Luca Silvestrone, che negli anni scorsi si era presentato come rappresentante di una fantomatica cordata Usa intenzionata ad acquistare il Cagliari Calcio – eseguite dalle Fiamme Gialle faentine per associazione a delinquere, truffa, auto-riciclaggio e fatture false.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dal Pm, Angela Scorza, il meccanismo di frode era finalizzato a prospettare alle vittime la possibilità di accedere a finanziamenti erogati da organismi dell'Unione Europea a condizioni molto vantaggiose. Ma per ottenerli era necessario pagare una somma per istruire la pratica: soldi da accreditare sui conti bancari di società riconducibili al sodalizio con sede a Roma, Torino, Viareggio e Cagliari.

I finanziamenti promessi per un importo complessivo di circa 60 milioni di euro, tuttavia non sono mai arrivati in quanto i fondi europei si sono rivelati del tutto inesistenti.

