Preso a pugni e a bastonate. Così è stato ucciso, nella notte a Torino, un 56enne.

Per l’omicidio la polizia ha fermato un 20enne che abita in una casa popolare della zona, quella di Borgo Vittoria. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, il giovane era sceso per strada in ciabatte lasciando aperta la porta dell’appartamento. Non si sa per quale motivo si sia scagliato contro Augusto Bernardi, che i conoscenti descrivevano come “una persona gentile”: i due avrebbero avuto un litigio per futili motivi e il 20enne forse – ma la circostanza deve essere confermata – era in preda ai fumi del crack.

Il sospetto omicida, prima di salire sulla pattuglia, avrebbe chiesto agli agenti di recuperargli un paio di scarpe dalla sua abitazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata