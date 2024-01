«Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta quella data per ricordarsi di una vita fa. Questa è la verità. Lo fa 365 giorni all'anno, non il 27 gennaio». Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre all'Università Statale di Milano, prima della cerimonia di consegna della laurea honoris causa in Scienze storiche.

«E tutti i giorni possono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai», ha concluso.

La senatrice a vita, sopravvissuta all’orrore dei lager, è arrivata in auto accompagnata dal figlio e accolta dal rettore Elio Franzini, accolta dagli applausi.

