"Denise Pipitone è viva ed è diventata madre”.

A esserne convinta è l’ex pm Maria Angioni, che in passato si è occupata del caso della scomparsa della bambina avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo.

In questi ultimi anni l’ex pubblico ministero ha continuato a indagare in modo informale sulla vicenda, che presenta ancora molti misteri da sciogliere: “Grazie a due persone ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia. Ho mandato tutto alla Procura e all’avvocato di Piera Maggio, Frazzitta. Io ho fatto da battitore in questi mesi, ora servono i cacciatori ma senza recare danno a nessuno”, ha spiegato Angioni.

"La mia idea è che Denise sia viva ed è sistemata in qualche famiglia che ha legami con i rapitori o con alcuni componenti della quale che hanno avuto legami con i rapitori. Non è detto che sia in una famiglia rom, va cercata in ambienti che siano da noi difficilmente ispezionabili. La pista rom è collegabile al video di quella signora di Milano, ma non sappiamo neanche se sia una rom. Diciamo che era un gruppo che forse chiedeva l'elemosina”, ha aggiunto l’ex pm.

Dichiarazioni che sono state commentate da Giacomo Frazzitta, legale della mamma di Denise Pipitone, con grande prudenza: "Invitiamo tutti - giornalisti, magistrati o avvocati - alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala".

L’avvocato, che afferma di parlare a nome di Piera Maggio, ha escluso di avere ricevuto segnalazioni in proposito.

"Non vediamo tuttavia la necessità - ha detto ancora - di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane o che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata