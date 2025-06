Un uomo di 81 anni ha sparato alla testa alla moglie, uccidendola. L'omicidio, compiuto con un'arma da fuoco, è stato compiuto poco fa a Lecce, in via Bonifacio. L'anziano è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma, dove viene ascoltato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata