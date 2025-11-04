Si era sposata appena due settimane fa. In sedia a rotelle. E nella notte tra il 2 e il 3 novembre è morta alla Casa dei Gelsi di Treviso, stroncata da un male inguaribile.

Laura Rita Careddu, originaria di Bortigiadas, da anni viveva a Treviso: aveva 42 anni e due figlie piccole, Matilda e Camilla. Una carriera iniziata nei bar della Sardegna, nelle stagioni estive, e che l’ha portata a diventare direttrice delle cameriere nei più rinomati hotel della Penisola.

A riportare la notizia è “Il Gazzettino”.

Laura aveva deciso di suggellare l’unione con il marito Marco Tosatto, che ha sposato lo scorso 18 ottobre a Monastier, nel Trevigiano. E dopo due settimane si è spenta.

Tra i tanti che la ricordano anche l’ex sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana, sul suo profilo Facebook: «Penso di conoscere bene il nostro paese. C’è un silenzio denso di tristezza nelle strade, nelle vie, nella piazza. Una tristezza che attraversa ciascuno di noi. Dopo Marco, Laura. Una giovane donna strappata agli affetti, alla vita, alla voglia di vivere: all’amore che è riuscita a disseminare in una vita troppo breve. Troppo. Al marito Marco, alle piccole Matilda e Camilla, alla la mamma Stefania, al babbo Quirico, al fratello Antonio la vicinanza di tutti, indistintamente. In un dolore cieco e senza motivo».

(Unioneonline)

