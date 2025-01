«Quando ci sono persone che fanno manifestazioni per chiedere giustizia e verità per mio figlio, non devono fare casino né cose brutte. Per favore, fate manifestazioni con calma, nelle quali si cammina e basta, pacifiche».

A dirlo è Yehia Elgaml, padre di Ramy, commentando gli scontri di ieri nei cortei organizzati a Roma e Bologna in memoria del 19enne morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri a Milano.

L'uomo ha poi espresso «fiducia» nella Repubblica italiana e nel presidente Sergio Mattarella: «Viviamo sotto il suo ombrello, non solo gli italiani, ma anche gli immigrati e gli stranieri», ha detto.

Ribadendo il suo amore per l'Italia, Yehia Elgaml ha inoltre ricordato che «c'è qualche carabiniere sbagliato, ma gli altri sono bravi. Io ho fiducia nei carabinieri bravi, non in quelli sbagliati».

Poi ha concluso, ribadendo l’appello contro la violenza: «Non fate casini contro la polizia, perché la polizia difende la sicurezza in tutta Italia. Quando ci sono ragazzi che fanno manifestazioni per la giustizia di Ramy, fatele solo pacifiche. Non fate casino, non fate niente. Questo è il messaggio».

Aly Harhash, rappresentante della comunità egiziana a Milano, presente all'incontro del padre di Ramy con i giornalisti, ha sottolineato che «con quanto successo a Roma e Bologna, non c'entriamo niente. Però l'autorità dovrebbe anche parlare con queste persone per sapere da dove arriva questa rabbia». L'Arma dei carabinieri, ha aggiunto, «dovrebbe fare le condoglianze alla famiglia. Soltanto per umanità. È un padre che ha perso un figlio, l'Arma dei carabinieri dovrebbe stargli vicino».

(Unioneonline/L)

