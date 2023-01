La salma di Benedetto XVI, morto il 31 dicembre all’età di 95 anni, è attualmente esposta nella cappella del monastero Mater Ecclesiae.

Dalle foto diffuse dalla sala stampa vaticana si può vedere che il Papa Emerito indossa dei paramenti liturgici rossi, in testa ha la mitra. Tra le mani invece un rosario. Al posto dei sandali, che aveva scelto come “calzature preferite” negli ultimi anni, indossa le scarpe. All'interno della cappella la salma è collocata davanti all'altare, tra il presepe e l'albero di Natale.

La salma sarà esposta al pubblico da lunedì mattina, nella Basilica di San Pietro, per il saluto dei fedeli. Dopo tre giorni, i funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro, presieduti da papa Francesco. Per volontà di Ratzinger, dovranno svolgersi nel segno della semplicità, quindi saranno solenni ma sobri.

Restano comunque un unicum anche dal punto di vista procedurale, non essendosi mai svolte le esequie per un Papa emerito, per di più rimasto a vivere in Vaticano. Joseph Ratzinger sarà sepolto nelle grotte vaticane, nella nicchia dove per 38 anni (dal giugno 1963 al gennaio 2001) è rimasto sepolto san Giovanni XXIII, e poi san Giovanni Paolo II dal 2005 al 2011. Le loro salme sono state trasferite all'interno della Basilica nelle cappelle delle navate laterali.

(Unioneonline/v.f.)

