È iniziato nella basilica di Santa Giustina il funerale di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta. Celebra il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla.

Alle 10.50 il carro funebre con il feretro è arrivato all'esterno della basilica: una bara bianca, coperta di rose bianche, accolta dall'applauso sommesso delle migliaia di persone presenti sul sagrato. Dietro al feretro papà Gino Cecchettin, i fratelli Elena e Davide, la nonna e gli zii di Giulia. Tutti i familiari indossano un fiocco rosso.

Già dalle 8.30 sono arrivate le persone accreditate al varco di polizia. All'interno della Basilica c’è posto per poco meno di 1.200 partecipanti, per tutti gli altri sono stati allestiti due maxischermi all'esterno, uno sul lato destro del sagrato, e l'altro rivolto verso Prato della Valle e l'isola Memmia, la zona centrale della piazza.

È stata Giulia Zecchin, 22 anni, migliore amica di Giulia Cecchettin, a leggere la prima lettura. La famiglia ha scelto un passo dal libro del profeta Isaia. «Un germoglio spunterà dal tronco di lesse, un virgulto - recita l'incipit - germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore».

L’OMELIA – «Il sorriso di Giulia mancherà al papà Gino, alla sorella Elena e al fratello Davide e a tutta la sua famiglia; mancherà agli amici ma anche a tutti noi perché il suo viso ci è divenuto caro», ha detto il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, nell'omelia. «Custodiamo la sua voglia di vivere, le sue progettualità, le sue passioni. Le accogliamo in noi come quel germoglio di cui parla il profeta. Perché desideriamo insieme attendere la fioritura del mondo nel quale finalmente anche i nostri occhi saranno beati», ha sottolineato il vescovo.

«Non avremmo voluto vedere quello che i nostri occhi hanno visto né avremmo voluto ascoltare quello che abbiamo appreso nella tarda mattinata di sabato 18 novembre. Per sette lunghi giorni abbiamo atteso, desiderato e sperato di vedere e sentire cose diverse. Ed invece ora siamo qui, in molti, con gli occhi, anche quelli del cuore, pieni di lacrime e con gli orecchi bisognosi di essere dischiusi ad un ascolto nuovo», ha detto ancora il vescovo di Padova, affermando che servono ora «parole e gesti di sapienza che ci aiutino a non restare intrappolati dall'immane tragedia che si è consumata, per ritrovare anche solo un piccolo spiraglio di luce».

«La conclusione di questa storia – ha proseguito – lascia in noi amarezza, tristezza, a tratti anche rabbia ma quanto abbiamo vissuto ha reso evidente anche il desiderio di trasformare il dolore in impegno per l'edificazione di una società e un mondo migliori, che abbiano al centro il rispetto della persona (donna o uomo che sia) e la salvaguardia dei diritti fondamentali di ciascuno, specie quello alla libera e responsabile definizione del proprio progetto di vita. Questo impegno è indispensabile non solo per garantire qualità di vita al singolo individuo ma anche per realizzare quei contesti sociali e quelle reti in cui le persone siano valorizzate in quanto soggetti in grado di dare un contributo originale e creativo».

Nel giorno del dolore il vescovo di Padova rivolge un pensiero anche a Filippo Turetta: «Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia», ha scandito. «Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con se stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita».

«Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso; per questo abbiamo bisogno di concorrere per riuscire a trasformare quella cultura che li rende possibili», è l'appello del vescovo risuonato nella basilica di Santa Giustina. Poi si è rivolto ai giovani: «Forse voi giovani potete osare di più rispetto al passato: avete a disposizione le università e gli studi, avete possibilità di incontri e confronti a livello internazionale, avete più opportunità e benessere rispetto a 50 anni fa. Nella libertà potete amare meglio e di più: questa è la vostra vocazione e questa può e deve diventare la vostra felicità!».

In Veneto oggi è giornata di lutto regionale.

(Unioneonline/s.s.-D)

© Riproduzione riservata