Beve sette litri d’acqua al giorno ma continua ad essere disidratata. Parliamo della 23enne di Massa che ha ricevuto una dose massiccia di vaccino Pfizer (sei dosi secondo il referto iniziale, quattro per l’ospedale di Massa).

Non è ancora stato accertato, ma la disidratazione potrebbe essere un effetto del sovradosaggio di vaccino.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera. La studentessa è stata presa in cura privatamente dal dotto Fabrizio Pregliasco, virologo e docente all’Università di Milano, divenuto ormai volto noto della tv negli ultimi 15 mesi.

La giovane, vaccinata perché frequenta uno stage medico e rientra tra gli operatori sanitari, non denuncerà il medico e l’infermiera che l’hanno vaccinata: “Non farò denunce penali, ma se avrò in futuro gravi conseguenze qualcuno dovrà risponderne in sede civile”, ha detto.

Al danno rischia di aggiungersi la beffa per la ragazza. Secondo i virologi infatti l’overdose potrebbe anche aver annullato la produzione di anticorpi, dunque la 23enne dovrebbe nuovamente vaccinarsi.

