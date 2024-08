La cercavano da giorni, la piccola Guendalina. E invece da quella casa non era mai uscita. I ladri non solo avevano ripulito il loro appartamento, ma avevano commesso una crudeltà inimmaginabile: hanno rinchiuso la cagnolina, 5 anni, meticcia adottata dal canile cittadino, nel cestello della lavatrice.

È successo a Vigevano: approfittando dell’assenza dei proprietari (madre e i due figli in vacanza, il padre fuori a cena) i ladri avevano fatto incursione in casa portando via quanto di prezioso. Ma anche la cagnolina di famiglia era sparita.

Forse fuggita mentre la porta era stata lasciata aperta, era la speranza. Tutta la città si era mobilitata sui social con un tam-tam. Solo dopo qualche giorno la scoperta terribile: Guendalina era stata chiusa dentro la lavatrice ed era morta così.

La famiglia, sotto choc come tutta la comunità, ha portato la carcassa in un centro veterinario, e nelle prossime ore si deciderà se procedere con un eventuale esame autoptico.

(Unioneonline/D)

