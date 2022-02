"Ormai il contratto è stato firmato, quindi la caparra è stata incassata. Fine”.

Tanto si è parlato del cambio di casa di Sergio Mattarella. Dagli scatoloni al Quirinale al trasloco dalla sua casa palermitana alla sua nuova dimora nel centro di Roma, ai Parioli.

La rielezione ha scombussolato però i progetti del Capo dello Stato: “Avevo altri piani, ma sono a disposizione”, ha detto ai capigruppo saliti al Colle per convincerlo ad accettare il bis.

Mattarella resta a vivere al Quirinale, ma pare che voglia comunque passare un po’ di tempo nella sua nuova casa. Anche perché, come ha detto Francesco De Micheli, dirigente romano di Forza Italia e amministratore dell’agenzia Gregoriana Immobiliare che ha trovato casa al Presidente, “ormai il contratto è stato firmato e la caparra è incassata”.

Tra le due parti, ha spiegato, “c’è un contratto, quindi non ha senso parlare di restituzione”. Inoltre, ha aggiunto, durante le trattative mai si era parlato di disdetta per un eventuale rielezione. E poi Mattarella “è già entrato nell’appartamento, per me tutti i clienti sono importanti, che sia il presidente della Repubblica o la vecchietta che vende la nuda proprietà della sua casa perché ne ha bisogno”.

Sul prezzo dell’affitto si parla di 2.500 euro al mese, ma l’agente non conferma.

